Svezia U21-Italia U21 3-0: crollo degli azzurrini, primo ko alle qualificazioni

L'Italia Under 21 di Nicolato incassa la prima sconfitta alle qualificazioni ai prossimi Europei: pesante 3-0 in casa della Svezia.

Si ferma la corsa dell' Under 21 di Nicolato nel percorso di qualificazioni ai prossimi Europei di categoria: gli azzurrini crollano in casa dei pari età della e perdono il primato in classifica con un pesante 3-0.

Dopo quattro vittorie e un pareggio e nessuna rete subita la corsa italiana si ferma in terra svedese con la doppietta di Almqvist, che spiana la strada ai padroni di casa prima del goal di Henriksson a chiudere i giochi.

Gli uomini di Nicolato danno mai l'impressione di poter far male ai pari età avversari con numerosi errori individuale: grave quello che al 12' apre la strada al primo goal di Almqvist, che si ripete 16 minuti dopo in contropiede.

L'unica fiammata azzurra porta la firma di Cutrone, che centra la traversa prima dell'intervallo: unico squillo di un pomeriggio nero per l'Italia, cheora scivola a tre punti di distacco dalla capolista (che ha però una partita in più).