Svezia-Spagna, infortunio per De Gea: il Manchester United trema

De Gea sostituito nel corso del secondo tempo di Svezia-Spagna: il portiere iberico ora rischia di saltare Manchester United-Liverpool.

Pessime notizie per il a pochi giorni dalla delicatissima sfida di Premier League contro il . Impegnati contro i Reds di Klopp a Old Trafford domenica pomeriggio, i Red Devils potrebbero dover fare a meno di David De Gea.

Il portiere è infatti stato costretto a lasciare il campo al 60' della gara di qualificazione a tra la sua e la a causa di un infortunio. Mentre stava calciando l'estremo difensore iberico ha accusato un problema, dovendo così chiedere la sostituzione.

Al suo posto ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco Kepa Arrizabalaga, pari ruolo del . Uno stop, quello di De Gea, che ora dovrà essere valutato nelle prossime ore.

La speranza del Manchester United è quella di non dover fare a meno di lui contro il Liverpool in quello che sarà un match fondamentale. I Red Devils non possono infatti più sbagliare, visto il pessimo inizio di stagione.