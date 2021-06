Svezia-Slovacchia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Svezia e Slovacchia si affrontano nel girone E di Euro 2020: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SVEZIA-SLOVACCHIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Svezia-Slovacchia

Svezia-Slovacchia Data: 18 giugno 2021

18 giugno 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite)

Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

Un inizio di Euro 2020 così, Svezia e Slovacchia difficilmente potevano immaginarlo migliore. Ed invece la prima giornata del Gruppo E ha sorriso a entrambe le Nazionali, adesso contro nel secondo impegno della fase a gironi.

Se la Svezia è riuscita a fermare sul pari senza goal la Spagna di Luis Enrique, la Slovacchia ha centrato la vittoria nel match disputato in Russia contro la Polonia: un exploit, nel quale c'è stata anche la firma dell'interista Skriniar. Scandinavi a quota 1 in classifica, Hamsik e soci invece a 3 punti grazie al successo ottenuto nell'esordio agli Europei.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Svezia-Slovacchia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO SVEZIA-SLOVACCHIA

La sfida tra Svezia e Slovacchia è in programma venerdì 18 giugno 2021 a San Pietroburgo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00. Allo stadio è prevista la presenza di tifosi fino al 50% della capienza.

Svezia-Slovacchia, gara valida per il Gruppo E di Euro 2020, verrà trasmessa da Sky Sport: in particolare sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e sul canale numero 251 del satellite.

Svezia-Slovacchia sarà trasmessa anche in streaming. Oltre alla diretta tv su Sky, sarà possibile seguire il match attraverso pc e dispositivi mobili su Sky Go e Now TV.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra Svezia e Slovacchia potrà essere seguito anche in diretta testuale su Goal: dalle formazioni ufficiali alle azioni salienti, passando per tutte le curiosità e i momenti più importanti del post match.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Berg.

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.