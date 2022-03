Svezia-Repubblica Ceca dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SVEZIA-REPUBBLICA CECA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Svezia-Repubblica Ceca

Svezia-Repubblica Ceca Data: 24/03/2022

24/03/2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: -

Streaming: -

Dentro o fuori. Svezia e Repubblica Ceca si affrontano in 90 minuti che mettono in palio il pass per la finale degli spareggi verso il Mondiale in programma in Qatar. Alla 'Friends' Arena' di Solna, le due nazionali si sfidano nel primo atto nel Path B: ad attendere la vincente c'è la Polonia, direttamente in finale dopo la squalifica comminata alla Russia da UEFA e FIFA.

La Svezia si è piazzata al secondo posto nel Gruppo B di qualificazione UEFA, alle spalle della Spagna di Luis Enrique. La nazionale di Janne Andersson ha totalizzato 15 punti in 8 incontri, con un bottino di 5 vittorie e 3 sconfitte e 12 goal fatti e 6 subiti. Dopo aver battuto le 'Furie Rosse' in rimonta grazie alle reti di Isak e Claesson, dopo il vantaggio di Soler, le sconfitte contro in trasferta sui campi di Grecia e Georgia hanno complicato il cammino della Svezia. La rete di Morata nella sfida in Spagna dell'11 novembre 2021 ha costretto la nazionale svedese ad accontentarsi di un posto ai playoff, con l'obiettivo di conquistare la qualificazione per il torneo in programma in Qatar.

Ibrahimovic e compagni se la dovranno vedere con la Repubblica Ceca di Jaroslav Silhavy. La selezione ceca si è piazzata al terzo posto nel Girone E - alle spalle di Galles e Belgio - grazie a 4 vittorie, 2 pari e 2 sconfitte. L'accesso ai playoff Mondiali è arrivato grazie al primo posto ottenuto in Nations League, nel Gruppo 2 della Lega B, davanti a Scozia, Israele e Slovacchia, con la promozione di Lega A. La Repubblica Ceca proverà a sfatare il tabù Mondiali: la nazionale è riuscita ad accedere alla fase finale solamente nel 2006, mentre ha fallito l'obiettivo in 5 occasioni (1998-2002-2010-2014-2018).

A Euro 2020, il cammino della Svezia si è fermato agli ottavi di finale: a Glasgow è l'Ucraina a interrompere il sogno di Kulusevski e compagni. Zinchenko apre al 27', Forsberg risponde al 43'. A pochi secondi dai calci di rigore, oltre il 120', una rete di Dovbyk regala il passaggio del turno agli uomini dell'ex ct Andriy Shevchenko. La Repubblica Ceca, invece, passa il girone con Inghilterra, Croazia e Scozia, e supera a sorpresa l'Olanda a Budapest negli ottavi. È la Danimarca a battere i cechi nei quarti: Patrik Schick non basta, Delaney e Dolberg regalano il passaggo del turno ai danesi.

Considerando anche le sfide con la Cecoslovacchia, Svezia e Repubblica Ceca si sono affrontate 19 volte nella storia: bilancio in favore dei cechi con 9 vittorie, 6 pareggi e 4 successi della nazionale scandinava. L'ultima sfida è datata 29 marzo 2016: l'amichevole giocata proprio a Solna si concluse sul risultati di 1-1 con le reti di Berg e Vydra.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Svezia-Repubblica Ceca: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SVEZIA-REPUBBLICA CECA

Svezia-Repubblica Ceca verrà disputata giovedì 22 marzo 2022 alla 'Friends Arena' di Solna. Fischio d'inizio fissato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE SVEZIA-REPUBBLICA CECA IN TV

Nessuna emittente italiana, al momento, ha annunciato la notizia di aver acquisito i diritti per trasmettere in diretta lo spareggio mondiale tra Svezia e Repubblica Ceca.

SVEZIA-REPUBBLICA CECA IN DIRETTA STREAMING

Non vi sono al momento comunicazioni sulla diretta streaming del match in Italia.

Il racconto di Svezia-Repubblica Ceca sarà disponibile su GOAL attraverso la consueta diretta testuale del match. Collegandosi al portale ufficiale sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del 'do Dragao'.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA-REPUBBLICA CECA

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Nilsson, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Ibrahimovic. All. Andersson

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Masopust, Brabec, Zima, Mateju; Soucek, Holes; Hlozek, Jankto, Barak; Pekhart. All. Silhavy