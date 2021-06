Svezia-Polonia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Svezia e Polonia si sfidano nell'ultima giornata del girone E. Tutto sul match: da dove seguirlo in diretta tv e streaming alle formazioni.

La Svezia capolista del girone E di Euro 2020 affronta la Polonia in un match a dir poco decisivo per le sorti delle due formazioni all'interno della rassegna continentale.

La formazione svedese è reduce dal successo di misura contro la Slovacchia, griffato dal rigore di Forsberg, che ha permesso al collettivo guidato dal Ct Andersson di presentarsi all'ultima partita della fase a gironi da capoclassifica.

La sfida di San Pietroburgo rappresenta un bivio anche per Paulo Sousa: dopo la sconfitta contro la Slovacchia e il pari contro la Spagna, per Lewandowski e compagni serve obbligatoriamente una vittoria per concretizzare le residue speranze di qualificazione agli ottavi.

I precedenti tra le due squadre sono quattro e hanno visto sempre trionfante la 'Blagult' che contro la Polonia, oltre a non avere mai incassato sconfitte, non ha mai incassato nemmeno un goal.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Svezia-Polonia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Svezia-Polonia, match valevole per l'ultima giornata del girone E di Euro 2020 si giocherà alla Gazprom Arena di San Pietroburgo mercoledì 23 giugno. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

Svezia-Polonia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky che detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite degli Europei. Il canale di riferimento sul quale seguire il match sarà Sky Sport (253 del satellite).

Non è prevista la diretta in chiaro del match su canali Rai.

Per gli abbonati di Sky sarà possibile seguire il match di San Pietroburgo anche in streaming attraverso il servizio Sky Go, usufruibile attraverso dispositivi come smartphone, tablet, pc e notebook. Nei primi due casi servirà scaricare l'app compatibile con i servizi iOS e Android. Nel secondo caso sarà sufficiente collegarsi al portale della piattaforma.

Una valida alternativa è rappresentata anche dal servizio streaming on deman di Sky NOW. Per seguire il match basterà acquistare il 'Pacchetto Sport' e selezionare l'evento dal palinsesto.

Svezia-Polonia in diretta anche su Goal grazie alla consueta cronaca testuale che consentirà ai lettori di ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla sfida decisiva del girone E. Collegandosi al portale sarà possibile seguire tutte le fasi più importanti della partita a partire dall'annuncio delle formazioni ufficiali passando per il racconto integrale della partita.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Isak.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Klich, Moder, Puchacz; Swiderski, Zielinski; Lewandowski.