Svezia-Italia Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nel girone di qualificazione agli Europei l'Italia chiude sul campo della Svezia: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

SVEZIA UNDER 21-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Svezia Under 21-Italia Under 21

Data: 18 novembre 2020

Orario: 17.30

Canale: Rai 2

Streaming: Rai.it, Rai Play

Dopo aver blindato il primo posto e conquistato l'accesso alla fase finale dell'Europeo, l' Under 21 torna in campo contro i pari età della Svezia nel match che chiude il girone 1 di qualificazione. Grazie alle ultime tre vittorie gli azzurrini si sono assicurati il primo posto matematico nel gruppo con quattro lunghezze di distanza dall' seconda in classifica.

Sono già 16 le squadre qualificate alla prima parte della fase finale: l'Italia è in compagnia di Ungheria, Slovenia, , , , , , , e . Alle prime classificate verranno poi aggregate anche le cinque migliori seconde dei nove giorni.

Un match senza troppe pressioni per i ragazzi di Nicolato, che hanno già raggiunto il traguardo della qualificazione ma vorranno chiudere in bellezza il girone: proprio contro la Svezia è arrivata infatti l'unica pesante sconfitta incassata all'interno di un cammino quasi perfetto. Lo scorso 8 settembre gli azzurrini furono travolti dalla formazione scondinava con un netto 3-0.

Lo squalificato Pinamonti ha già lasciato il ritiro insieme all'acciaccato Cutrone: dal ritiro dell'Under 21 'B' si sono invece aggiunti quattro giocatori: Lorenzo Pirola e Andrea Colpani del Monza, Lorenzo Colombo del ed Emanuel Vignato del .

In questa pagina tutte le informazioni su Svezia Under 21-Italia Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come vedere la partia in tv e streaming.

ORARIO SVEZIA-ITALIA UNDER 21

Svezia Under 21-Italia Under 21, ultimo match del girone 1 di qualificazione a Euro Under 21 2021, si giocherà il 17 novembre 2020 alle ore 17:30 italiane. Si gioca allo stadio Romeo Anconetani - Arena Garibaldi di Pisa.

Svezia-Italia Under 21 potrà essere seguita in diretta sui canali Rai. La sfida andrà infatti in onda e in esclusiva su Rai 2.

Sarà possibile seguire Svezia-Italia Under 21 anche in diretta . Basterà collegarsi al sito della Rai, oppure scaricando l'applicazione Rai Play, gratuita e reperibile su tutti i dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet.

Nicolato deve fare a meno dello squalificato Pinamonti: davanti spazio dunque a Scamacca accanto a Raspadori, con il milanista Colombo pronto a entrare dalla panchina. Centrocampo scolpito con Pobega, Rovella e Ricci, lo juventino Frabotta a sinistra e Bellanova a destra nel centrocampo a cinque.

SVEZIA UNDER 21 in attesa di comunicazione.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Marchizza, Cuomo, Del Prato; Bellanova, Pobega, Rovella, Ricci, Frabotta; Raspadori, Scamacca.