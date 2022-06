Svezia-Italia Under 21 dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Tutto su Svezia-Italia Under 21, gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

SVEZIA-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Svezia-Italia Under 21

Svezia-Italia Under 21 Data : 9 giugno 2022

: 9 giugno 2022 Orario : 18.00

: 18.00 Canale Tv : Rai 2

: Rai 2 Streaming: Rai Play

Prosegue il cammino dell'Italia Under 21 di Paolo Nicolato nel Gruppo F delle qualificazioni agli Europei di categoria, che si disputeranno in Romania e Georgia nel 2023. Dopo aver travolto il Lussemburgo, gli 'Azzurrini' affrontano a Helsingborg la Svezia, rivale nella corsa al primo posto.

Le due squadre continuano a lottare per la vetta del raggruppamento, con l'Irlanda nel ruolo di outsider e dietro la squadra di Nicolato e gli scandinavi. In caso di vittoria in Svezia, però, l'Italia Under 21 sarebbe matematicamente qualificata agli Europei con una giornata d'anticipo.

Nella gara d'andata, disputata il 12 dicembre scorso a Monza, Italia e Svezia si sono divise la posta in palio. A sbloccare il risultato è stato Lucca nel primo tempo, prima della beffa finale per gli 'Azzurrini' con il goal di Prica al 92'.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le informazioni su Svezia-Italia Under 21 e dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO SVEZIA-ITALIA UNDER 21

Svezia-Italia Under 21 è in programma nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 giugno 2022 allo stadio 'Olympia' di Helsingborg, in Svezia. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00.

DOVE VEDERE SVEZIA-ITALIA UNDER 21 IN TV

Svezia-Italia Under 21 sarà visibile in diretta tv, in esclusiva e gratis sulla Rai. Il canale di riferimento per seguire la partita sarà Rai 2.

SVEZIA-ITALIA UNDER 21 IN DIRETTA STREAMING

Svezia-Italia Under 21 sarà trasmessa anche in streaming dalla Rai tramite l'applicazione Rai Play, scaricabile sia su una smart tv che su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA-ITALIA UNDER 21

SVEZIA UNDER 21 (4-4-2): Brolin; Svensson, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustavsson, Hussein, Jansson; Al Hajj, Sarr. All. Pettersson

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Cambiaso, Lovato, Okoli, Parisi; Ricci, Miretti, Rovella; Colombo, Pellegri, Vignato. Ct. Nicolato