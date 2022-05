Svelata la nuova maglia della Juventus: "Rappresenta la magia dell'Allianz Stadium"

Le anticipazioni erano corrette: Adidas ha rivelato ufficialmente la nuova maglia home della Juventus per la stagione 2022/2023, ed è una divisa che ricalca in maniera fedele quella che girava sui social un mese fa.

La maglia che i bianconeri indosseranno il prossimo anno ricorda in qualche modo quella del 2011/2012, la prima annata con Antonio Conte in panchina. Allora si trattava di strisce zigzagate. Queste, invece, sono ispirate dai triangoli che compongono una stella. Dettagli neri compaiono sia sul colletto che sui polsini delle maniche.

Come spiegato dal brand nel comunicato, "le classiche strisce bianche e nere vengono reinventate con un nuovo elemento grafico per rappresentare la magia dell'Allianz Stadium". E ancora: "In una nuova dinamica interpretazione dell'identità del club, la maglia si ispira ai cinque triangoli della stella come simbolo di magia, creando una nuova icona visiva".

“La Juventus è un club famoso per le proprie tradizioni - le parole di Marco Omiccioli, Senior Designer di Adidas - ma anche per essere audace e progressista. Con questo kit abbiamo voluto rispettare l'orgogliosa storia del club, portando un elemento nuovo e unico che unisce la comunità del club con un sottile riferimento alla propria casa".

La Juventus indosserà per la prima volta la nuova maglia lunedì 16 maggio, nella gara contro la Lazio in programma, in posticipo serale, proprio all'Allianz Stadium: calcio d'inizio alle ore 20.45.