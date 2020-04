Suso sul riscatto del Siviglia: "Con la Champions sarebbe sicuro"

Suso parla a 'Radio Marca Sevilla' e spiega il suo riscatto: "Con la Champions sarebbe sicuro, ma ci sono anche altre opzioni".

Suso a gennaio si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al , ma dopo qualche partita in cui si era già messo in luce, la si è dovuta fermare a causa del coronavirus, come tutto il resto del calcio.

A 'Radio Marca Sevilla' lo spagnolo ha parlato proprio della sua situazione di mercato. Confermando che in caso di il riscatto sarebbe automatico.

"Ci sono anche diverse opzioni, ma in caso di Champions League sarebbe automatico, sì".

Sulla situazione generale legata al coronavirus, invece, Suso non si dimostra per niente tranquillo.