Suso e la stoccata al Milan: "Lì è difficile iniziare qualcosa di solido"

Suso sembra rinato al Siviglia dopo l'ultimo periodo turbolento passato al Milan: "Spero di restare, Monchi ha fatto un gran lavoro nel club".

Da quando è tornato in a gennaio, Suso non ci ha messo molto per prendersi un posto da titolare sulla fascia destra dell'attacco, posizione a lui tanto cara e diventata un miraggio durante gli ultimi scampoli dell'esperienza al : dopo il passaggio al 4-4-2 con Pioli in panchina per lui non c'era più spazio, da qui la decisione di cambiare aria.

E l'aria in questione è quella di dove è tornato ad operare il tanto discusso Monchi, artefice del trasferimento di Suso che ha riscoperto la voglia di giocare a calcio in un ambiente sereno, un'isola felice a cui non era da tempo più abituato.

Intervistato da 'AS', il classe 1993 non ha perso l'occasione per lanciare una frecciata al suo vecchio club: il riferimento è al caos societario che, recentemente, ha portato al licenziamento di Zvonimir Boban.

"Lì ci sono stati tre presidenti, diversi allenatori, dozzine di giocatori... E' difficile iniziare qualcosa di solido. Ogni anno c'è sempre qualcosa di diverso".

La volontà di Suso è chiara: guadagnarsi la riconferma al Siviglia che a gennaio lo ha acquistato in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.