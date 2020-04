Suso rivela: "Potevo andare all'Inter, parlai con Spalletti"

Suso felice della sua esperienza al Siviglia: "I grandi giocatori devono giocare la Champions, al Milan non era possibile farlo".

Il futuro di Suso, a meno di eventi imprevisti, sarà in : in caso di stop definitivo della , il eserciterebbe l'obbligo di riscatto previsto per la qualificazione alla prossima , che gli andalusi otterrebbero in virtù del terzo posto in classifica.

Intervenuto ai microfoni della trasmissione 'Casa Sky Sport', l'attaccante spagnolo si è detto felice della sua avventura in patria: di rimpianti per l' ce ne sono pochi.

"Credo che i grandi giocatori debbano giocare in Champions e al questo non era possibile, siamo arrivati al massimo in ".

Nel suo passato anche un incontro con la , all'epoca allenata da Vincenzo Montella: uno degli allenatori a cui è più legato.

"Ci fu un incontro con il presidente, il direttore sportivo e il mio agente: in segno di rispetto decidemmo di ascoltare la loro proposta. Montella è un tecnico che mi è sempre piaciuto, è uno che parla poco ed è pure bravo".

Eppure Suso sarebbe potuto finire ai vecchi rivali cittadini dell' .