Suso nel mirino dei tifosi del Milan: #SusoOut spopola su Twitter

Dopo i fischi di ieri sera, i tifosi del Milan esprimono anche via social la propria rabbia contro Suso: l'hashtag #SusoOut entra in tendenza.

Ormai lo hanno capito tutti: i tifosi del hanno perso la pazienza con Suso. Considerato indolente, improduttivo, ripetitivo con quella sua finta a rientrare sul piede sinistro. E pure sui social, ora, spopola la rabbia dei sostenitori nei confronti dello spagnolo, considerato tra i colpevoli per il pessimo avvio di stagione della squadra.

Su Twitter, nel pomeriggio, è stato infatti creato l'hashtag #SusoOut per chiedere in primis a Pioli di togliere l'ex dall'undici titolare, poi alla società di pensare concretamente alla sua cessione. Magari già a gennaio. Un hashtag che è prima finito in tendenza, poi è rapidamente schizzato ai primi posti tra gli argomenti più discussi in queste ore.

Una rivolta social che ricorda quella che qualche settimana fa aveva visto protagonista Marco Giampaolo, poi esonerato, e poi lo stesso Pioli nel momento in cui la sua nomina per la panchina del Milan pareva ormai certa. Anche se, più che l'ex allenatore della , in quel caso nel mirino della tifoseria c'erano società e dirigenza, colpevoli di attuare una scelta confusionaria dopo l'altra.

Questa volta, niente dubbi. Suso è ormai un calciatore indesiderato da una gran parte della tifoseria del Milan. Tanto che ieri sera, all'annuncio delle formazioni prima della sfida contro il , proprio il suo nome e quello di Çalhanoglu - poi autore di un goal e di un assist - sono stati subissati dai fischi di San Siro. Ora, la rivolta si è spostata sui social.