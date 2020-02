Suso sull'addio al Milan: "L'ho capito quando hanno vinto senza di me"

Il momento in cui lasciare il ? A gennaio, col cambio di modulo e la conseguente panchina. Suso, a 'Diario de Sevilla', spiega come è nato il divorzio dai rossoneri.

"Al Milan sono stati cinque anni difficili da capire per chi è all'esterno perchè ci sono stati cambi di proprietà e anche di allenatori. Io ho sempre fatto la mia parte, sono cambiati gli allenatori, ma io sono stato sempre un giocatore importante".

" Quando il Milan ad inizio anno ha giocato due partite senza di me e ha vinto , ho capito che era arrivato il momento di cambiare squadra".

Suso, inoltre, smentisce presunti attriti con Pioli.

"Non ho avuto nessun problema con lui, ci siamo parlati sempre in modo chiaro. Auguro al Milan, all'allenatore e ai miei ex compagni il meglio".