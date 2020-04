Suso dovrebbe restare al Siviglia: riscatto obbligatorio in caso di stop alla Liga

Il riscatto di Suso dal Milan è obbligatorio nel caso in cui il Siviglia, attualmente terzo, si qualificasse per la prossima Champions League.

La Liga, al contrario di quanto già fatto da Eredivisie e Ligue 1, non si è ancora arresa al Coronavirus e spera di concludere la stagione sul campo. Se questo non dovesse succedere però potrebbero esserci importanti ripercussioni anche sul mercato.

Una di queste secondo quanto riporta 'AS' sarebbe il riscatto obbligatorio di Suso da parte del . L'esterno spagnolo, acquistato dal in prestito lo scorso gennaio, verrebbe riscattato automaticamente se il club andaluso si qualificasse alla prossima edizione della .

Automatismo che con lo stop della ed il Siviglia attualmente in terza posizione, scatterebbe immediatamente portando 25 milioni di euro nelle casse del Milan e chiudendo definitivamente l'avventura di Suso in rossonero.

A confermare la clausola presente nel contratto peraltro è stato lo stesso giocatore qualche settimana fa, spiegando come la qualificazione in Champions fosse una delle condizioni per il suo riscatto da parte del Siviglia ma non l'unica.

"Esistono anche altre opzioni ma sì, se dovessimo qualificarci alla Champions allora resterei qui sicuramente".

Un'eventualità che potrebbe diventare realtà per cause di forza maggiore prima del previsto. Non resta che attendere.