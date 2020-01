Suso ai saluti, accordo vicino fra Milan e Siviglia: prestito di 18 mesi e riscatto a 25 milioni

L'avventura di Suso al Milan è ai titoli di coda: come riportato da 'Marca' sarebbe imminente il trasferimento in prestito dello spagnolo al Siviglia.

Un rapporto di amore e odio quello dei tifosi del nei confronti di Suso, lo spagnolo è stato capace di infiammare 'San Siro' con il proprio mancino così come ha saputo scatenarne l'ira con la propria indolenza.

Con DAZN segui La Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'avventura in rossonero dello spagnolo sarebbe arrivata ormai ai titoli di coda: come riportato da 'Marca', sarebbe ormai imminente l'accordo fra Milan e per il trasferimento in prestito per 18 mesi di Suso, con un'opzione per il riscatto fissata a 25 milioni di euro. L'opzione di acquisto diventerebbe obbligatoria in seguito al raggiungimento di determinate condizioni stabilite dai club.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

La stagione di Suso con il club milanese è stata inferiore alle aspettative, con lo spagnolo che nelle 16 presenze in ha realizzato una sola rete ed ha fornito due assist ai propri compagni. Un bottino troppo magro per un calciatore il cui patrimonio tecnico rappresentava una seria candidatura al ruolo di leader all'interno della società rossonera.

Per Suso si tratterebbe di un ritorno nella spagnola dopo sei stagioni, quando a 20 anni vestiva la maglia dell'Almeria in prestito dal . Milan e Siviglia continuano a trattare, ma dalla filtra grande ottimismo. Nelle prossime ore seguiranno degli aggiornamenti.