Superlega, tifosi del Manchester United in protesta al centro sportivo

Un gruppo di tifosi del Manchester United ha protestato contro la proprietà. C’è delusione per l’adesione alla Superlega.

E’ stata una mattinata convulsa quella che si è vissuta in casa Manchester United. Un gruppo di tifosi si è infatti radunato presso il centro sportivo di Carrington per protestare contro i proprietari del club e in primis contro la famiglia Glazer.

Circa una ventina di sostenitori dei Red Devils hanno bloccato l’ingresso alle strutture di allenamento a giocatori, staff tecnico e addetti ai lavori, e l’hanno fatto mostrando striscioni sui quali campeggiavano le scritte “Decidiamo noi quando si gioca” e “Glazers out”.

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha poi avuto la possibilità di parlare con i manifestanti all’interno del centro sportivo, prima che questi ultimi fossero poi scortati all’esterno dei locali.

Il club di Manchester, attraverso una dichiarazione ufficiale, ha spiegato cosa è accaduto.

“Verso le 9:00 di questa mattina un gruppo ha avuto accesso al campo di allenamento del club. Il tecnico ed altri hanno parlato con loro. Il tutto si è svolto in sicurezza ad il gruppo ha ora lasciato la struttura”.

Quello tra i tifosi del Manchester United e la famiglia Glazer è un rapporto complicato fin dal 2005, ovvero l’anno di acquisizione del club.

A complicare ora la situazione è stato l’annuncio con il quale lo United aveva reso nota la sua partecipazione alla Superlega. Una scelta che non è stata accolta con favore dalla stragrande maggioranza dei tifosi, che inoltre sono rimasti profondamente delusi dalla mancanza di comunicazione con il club.

Il Manchester United, come è noto, ha già annunciato la successiva decisione di non prendere parte alla Supelega e Joel Glazer ha anche scritto una lettera aperta ai tifosi con la quale ha ammesso di aver commesso un errore nell’aderire alla nuova competizione.

Glazer, nella sua lettera, aveva chiesto scusa per non aver ascoltato la voce dei tifosi e aveva parlato della Superlega come del mezzo sbagliato per superare i problemi con i quali sta facendo i conti il calcio europeo, tuttavia la cosa non è evidentemente bastata.