Superlega in arrivo: struttura piramidale con tre competizioni europee

Il progetto della Superlega europea va avanti: dal 2024/2025 tre coppe con sistema di promozioni e retrocessioni. Campionati a metà settimana.

Il calcio europeo va incontro a una rivoluzione senza precedenti: l'ECA si è fatta promotrice di un'iniziativa che vedrà stravolto l'attuale sistema delle competizioni continentali, in via di approvazione da parte dell'UEFA che conta di rendere il tutto ufficiale entro il prossimo anno come rivelato da 'Il Corriere della Sera'.

Lo storico quotidiano milanese ha svelato i documenti che testimoniano l'imminente cambio di marcia: la diventerà una Superlega e sarà accompagnata da 1 e 2, in una struttura piramidale con sistema di promozioni e retrocessioni.

Delle 32 partecipanti alla Champions League ben 24 avranno la certezza di rigiocarci l'anno successivo a seconda del cammino fatto nei gironi: in pratica non conterà più la posizione raggiunta nel campionato nazionale di riferimento.

Dai tornei nazionali si qualificheranno soltanto 4 squadre alla futura coppa dalle grandi orecchie e ogni nazione potrà presentarne fino a un massimo di cinque. Le altre 4 società per completare il quadro delle trentadue arriveranno dall'Europa League (saranno le semifinaliste).

32 partecipanti anche per l'Europa League 1, mentre l'Europa League 2 potrà contarne 64: i campionati saranno utili, dunque, soltanto per determinare le squadre della terza coppa, e probabilmente saranno oggetto di rivisitazione.

Tra il 2024 e il 2027 si giocheranno 647 partite europee e, di conseguenza, sarà necessario uno spostamento nel weekend, con , Premier League, , e a metà settimana. Inoltre si passerà da 20 squadre a 18.

Di questo e altro si discuterà il 17 maggio nell'incontro tra la UEFA e le 55 federazioni europee, oltre che il 6 giugno a Malta nella riunione organizzata dall'ECA di Andrea Agnelli, vera ispiratrice di un ribaltone strutturale che finora ha trovato più di un'opposizione.

Come quella di Urbano Cairo, presidente del che ha invocato una ripartizione più equa delle risorse economiche per non favorire il dominio incontrastato dei club più ricchi.