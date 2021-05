Superlega, tutte le sanzioni per chi ha rinunciato e chi resta dentro il progetto

La UEFA ha pubblicato le sue decisioni per chi ha lasciato la Superlega: per le tre squadre rimanenti, futuri provvedimenti.

Nove squadre hanno rinunciato definitivamente alla Superlega. Nell'aria da giorni, la UEFA ha confermato come Atletico Madrid, Milan, Inter, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Manchester United abbiano chiuso la porta riguardo al progetto, in cui rimangono invece Juventus, Real Madrid e Barcellona.

Per queste ultime tre la UEFA ha evidenziato come si "sia iservata tutti i diritti di intraprendere qualsiasi azione che ritenga appropriata contro quei club che hanno finora rifiutato di rinunciare alla cosiddetta "Super Lega". La questione sarà prontamente deferita ai competenti organi disciplinari della UEFA".

Provvedimenti futuri dunque, mentre i nove club che hanno cambiato idea "hanno chiesto scusa, ammettendo come si sia trattato di un errore". Non basta, però, visto e considerando che anche per loro la UEFA ha deciso di adottare alcune 'pene' e promesse per il futuro:

riconosce e accetta senza riserve la natura vincolante degli Statuti UEFA rimarrà impegnato e parteciperà a tutte le competizioni UEFA per club in tutte le stagioni in cui la squadra centrerà la qualificazione per meriti sportivi rientrerà a far parte dell'Associazione Club Europei, unico organo di rappresentanza dei club riconosciuto dalla UEFA prenderà tutte le misure in proprio potere per porre fine al proprio coinvolgimento nella società creata per formare e gestire la Super League e cessare qualsiasi azione legale esistente come gesto di buona volontà, e insieme agli altri club, farà una donazione per un totale di 15 milioni di euro, da utilizzare a beneficio di bambini, giovani e calcio di base nelle comunità locali in tutta Europa, compreso il Regno Unito sarà soggetto alla trattenuta del 5% dei ricavi che avrebbe ricevuto dalle competizioni UEFA per club per una stagione, che verranno ridistribuiti accetterà l'imposizione di sanzioni consistenti nel caso in cui prenda parte a una tale competizione non autorizzata (100 milioni di euro) o violi qualsiasi altro impegno assunto nella Dichiarazione d'Impegno del Club (50 milioni di euro) fornirà impegni individuali alla UEFA sull'accettazione di tutti i principi e i valori stabiliti nel Memorandum d'Intesa 2019 tra la UEFA e l'Associazione dei Club Europei

Ceferin, presidente dell'UEFA, ha diviso 'colpe' e sanzioni anche nelle sue dichiarazioni all'interno della nota ufficiale UEFA: