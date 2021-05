Superlega, pugno duro dell'UEFA contro i club ribelli: c'è il rischio di 2 anni senza coppe

Secondo 'Sky Sport', i 12 club fondatori della Superlega saranno puniti con sanzioni economiche. Pene più pesanti per chi non lascia il progetto.

La questione Superlega, in parte 'accantonata' dopo l'abbandono più o meno ufficiale di quasi tutte le società fondatrici, è pronta a tornare di stretta attualità.

L'UEFA, infatti, non ha dimenticato lo sgarro subìto da quei 12 club che, con una serie di comunicati, avevano annunciato al mondo l'esistenza di un nuovo rivoluzionario progetto, accolto con sdegno da buona parte dell'opinione pubblica: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', tutte le squadre coinvolte riceveranno una sanzione economica importante dal massimo organo calcistico europeo e dalle rispettive Federazioni.

Per chi non ha ancora ufficialmente preso le distanze dalla Superlega è prevista una mano abbastanza pesante, ossia l'esclusione dalle coppe europee per ben 2 anni: non è questo il caso delle sei squadre inglesi, le prime ad abbandonare la nave in burrasca, e dell'Atletico Madrid, mentre per le altre la situazione presenta due differenti gradi di gravità.

Milan e Inter starebbero trattando con l'UEFA per l'ottenimento di una sanzione economica più leggera e non sarebbero interessate dal provvedimento più drastico, al contrario degli ultimi tre club che non si sono ufficialmente defilati dal progetto: Juventus, Real Madrid e Barcellona.

Su bianconeri, 'Blancos' e blaugrana grava la violazione dell'articolo 51 dello statuto che vieta la formazione di alleanze tra club affiliati all'UEFA.