Superlega, Paratici spiega: "Non era una formula chiusa, dette cose non vere"

A pochi minuti dalla partita tra Juventus e Fiorentina, l'argomento più caldo, soprattutto in casa bianconera, continua ad essere quello legato alla Superlega.

Fabio Paratici, capo dell'area sportiva della Juventus, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', spiegando meglio il metodo con cui sarebbe nata la competizione.

"Sulla Superlega si sono dette cose non vere. Nessuno ha mai pensato di abbandonare i campionati, la formula non era chiusa. e reazioni violente che sono nate dopo l'annuncio della Superlega hanno distolto l'attenzione dalle cause e dal perché delle proposte che sono state fatte.

Viviamo con grande serenità questa situazione. Siamo tranquilli, abbiamo agito con la massima limpidezza e siamo serenissimi per tutto quello che sta succedendo. Vedo il presidente ogni giorno, è molto sereno: sta progettando il futuro e so anche personalmente quanto ci tenga al bene del calcio in generale e della Juventus".