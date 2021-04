Flop Superlega, Paratici: "Era un'occasione per dare una mano a tutti"

Le ultime sono state giornate molto intense per il mondo del calcio. Il terremoto Superlega si è abbattuto con tutta la sua forza contro l’intero movimento europeo, prima che il progetto naufragasse in maniera clamorosa a due giorni dalla sua presentazione.

Fabio Paratici, parlando ai microfoni di DAZN, ha spiegato come si è vissuta un casa Juventus una vicenda che tra l’altro ha visto proprio il club bianconero grande protagonista.

“Queste 72 ore sono state uniche, noi pensiamo e rimaniamo convinti della bontà dell'idea e del progetto. E' stata un'occasione unica per dare una mano a tutta la piramide del calcio. Era un aiuto, ma come tutti i cambiamenti va metabolizzato. Ricordo quando ci fu il cambiamento della Champions dai soli vincenti a tre-quattro squadre, fu uno shock. Anche il nostro nuovo logo ha richiesto un po’ di tempo per essere capito. Tutti gli eventi futuri avrebbero rappresentato un bene per il calcio”.

Alessandro Lucarelli ha commentato con parole molto dure il progetto Superlega, parlando di un’iniziativa di pessimi uomini di sport e pessimi imprenditori.

“Noi rispettiamo le opinioni di tutti. In queste 72 ore hanno parlato proprio tutti, ma per parlare di un argomento bisogna essere preparati. Io non parlo di medicina con un professore che opera, questo invece è un argomento molto più popolare. Non posso considerare tutte le interviste e le opinioni, adesso con i social poi tutti possono dire la loro. Meritocrazia e valori non sono mai stati messi in dubbio”.