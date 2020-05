Superga, la tragedia che ha cambiato la storia del Torino e del Barcellona

Laszlo Kubala avrebbe dovuto far parte della squadra del Grande Torino che 71 anni fa perse la vita sul colle di Superga.

Nessuno in ha mai dimenticato il Grande , quella squadra che ha dominato il calcio prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale. “Hanno vinto cinque scudetti e avrebbero potuto rivincerne altri cinque”, ricordano molti. Un record che soltanto la dello scorso decennio è riuscita a superare. La tragedia che si consumò a Superga 71 anni fa ha cambiato le sorti del calcio italiano e avrebbe potuto cambiare anche quella del , se Laszlo Kubala avesse acchetato l’invito di Valentino Mazzola ad unirsi alla spedizione.

Il Torno si recò a Lisbona per disputare un’amichevole con il . Kubala, fuggito dalla dittatura in Ungheria, aveva conosciuto Mazzola poco prima e aveva ricevuto l’invito per unirsi alla squadra e fare di fatto un ‘provino’ con il Grande Torino, che valutava la possibilità di acquistarlo. Alla fine l’ungherese declinò la proposta perché in quei giorni attendeva l’arrivo della sua famiglia, come lui in fuga dall’Ungheria.

Una decisione che gli salvò la vita. Perché il Torino da quella trasferta non tornò mai. Dopo aver lasciato Lisbona, la squadra si fermò a Barcellona. L’ultima volta in cui è stata vista viva. A Torino le condizioni meteorologiche difficili causarono l’incidente contro Superga. Nessun sopravvissuto.

Dopo quell’incidente, Kubala non ebbe più la forza di indossare la maglia del Torino e andò al Barcellona. Lì scrisse la storia del club, da leader della squadra più forte nella storia del club prima di quella di Guardiola. L’ungherese continuò a recarsi spesso alla Basilica di Superga e al Cimitero di Torino per ricordare il suo amico Mazzola e quelli che potevano essere i suoi compagni di squadra.

Il destino ha riservato a Kubala un posto nella storia del Barcellona: è stato lui che ha spinto la dirigenza a costruire il Camp Nou, l’attuale sede del club catalano. L’indimenticata tragedia del Grande Torino viene ricordata anche dal Barcellona: i fan italiani del club si sono radunati a Superga per lasciare una sciarpa, in ricordo di una delle squadre più forti della storia del calcio.