REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il giorno della grande finale è arrivato: il Real Madrid e Athletic si giocano la Supercoppa di Spagna 2022 dopo aver estromesso rispettivamente il Barcellona e l'Atletico Madrid nelle due semifinali. La Final Four della competizione, che mette di fronte le due finaliste della Coppa del Re 2020/21 e le prime due della Liga 2020/21, è dunque arrivata al proprio atto finale.

La vincitrice succederà nell'albo d'oro all'Athletic Bilbao, che ha conquistato l'edizione 2021 della Supercoppa di Spagna battendo per 3-2 il Barcellona. Proprio il Barça, eliminato in semifinale nel Clásico, è la formazione con più successi: 13, contro gli 11 del Real Madrid.

Di fronte ci sarà, dunque, la formazione basca allenata da Marcelino che, in semifinale, ha estromesso l'altra formazione di Madrid: l'Atletico. Dopo il vantaggio colchoneros griffato dall'autogoal di Unai Simon, i baschi hanno perfezionato la rimonta grazie ai sigilli di Yeray e Nico Williams, regalandosi l'atto finale del torneo.

Di seguito tutte le informazioni su Real Madrid-Athletic, finale di Supercoppa di Spagna: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO

Real Madrid-Athletic, finale della Supercoppa spagnola 2021/2022, si giocherà domenica 16 gennaio 2022 allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riad, Capitale dell'Arabia Saudita, dove è stata trasferita la competizione. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 19.30 italiane, ovvero le 21.30 locali.

DOVE VEDERE REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO IN TV

Real Madrid-Athletic sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro da NOVE, che ha acquisito i diritti della Supercoppa di Spagna. Il match sarà visibile sia sul Digitale Terrestre che, per gli abbonati a Sky, sul satellite.

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile vedere la finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Athletic Bilbao sarà visibile anche in diretta streaming, e in entrambi i casi gratis, sia sul sito di NOVE che su Discovery+.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; de Marcos, Yeray, Inigo Martinez, Balenziaga; Berenguer, Dani Garcia, Zarraga, Muniain; Sancet, Inaki Williams. All. Marcelino