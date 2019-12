Supercoppa Juventus-Lazio: dove si gioca, data, orario e dove vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni su Juventus-Lazio, la Supercoppa 2019/2020: dove si gioca, data, orario e dove vederla in tv.

e si sfidano il 22 dicembre in per la conquista della Supercoppa 2019/2020.

I bianconeri vincitori dello Scudetto affrontano i biancocelesti che lo scorso maggio hanno vinto la Coppa battendo l' in finale.

E' la terza volta negli ultimi sei anni che Juventus e Lazio si affrontano in Supercoppa, con un bilancio di due vittorie per i bianconeri e una per i biancocelesti.

L'ultimo confronto è stato vinto dalla Lazio all'Olimpico nel 2017, al termine di una partita incredibile decisa in pieno recupero da Murgia con il goal del 3-2.

SUPERCOPPA JUVENTUS-LAZIO QUANDO SI GIOCA

La Supercoppa si gioca domenica 22 dicembre alle ore 17.45 italiane, praticamente in contemporanea con la 17esima giornata di . Per questo motivo -Juventus è stata anticipata a mercoledì e Lazio- posticipata a febbraio.

SUPERCOPPA JUVENTUS-LAZIO DOVE SI GIOCA

Juventus-Lazio si giocherà ancora una volta in Arabia Saudita allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad. Lo scorso anno la Supercoppa era stata invece disputata a Gedda.

DOVE VEDERE SUPERCOPPA JUVENTUS-LAZIO IN TV

La diretta della Supercoppa sarà visibile in chiaro su Rai 1 tramite digitale terrestre (canale 1 e 501 in HD) o decoder Sky tramite la digital key (canale 101).

DOVE VEDERE SUPERCOPPA JUVENTUS-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

Per vedere la diretta della Supercoppa basterà andare sul sito di Rai Play da pc o scaricare l'app per la visione su tablet e smartphone. La diretta è gratis e non prevede nessun tipo di abbonamento.