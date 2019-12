Supercoppa Juventus-Lazio: convocati Szczesny e Alex Sandro

Sarri ha diramato la lista dei convocati per l'impegno contro la Lazio: ci sono Szczesny e Alex Sandro. Chiellini a supporto dei compagni.

Buone notizie in casa . Maurizio Sarri per la potrà fare affidamento su Wojciech Szczesny e Alex Sandro. Entrambi, dopo aver sostenuto l'allenamento mattutino alla Continassa, sono partiti con la squadra da Caselle alla volta di Riyad, dove domenica Madama e si contenderanno il primo trofeo della stagione.

Out nelle ultime due partite per un lieve risentimento al muscolo pettorale destro, il portiere polacco tornerà regolarmente tra i pali. Così come il terzino brasiliano, uscito per un problema muscolare nel finale contro la , dovrebbe ottenere una maglia da titolare.

Insomma, organico a completa disposizione per il tecnico bianconero, aspettando il rientro del lungodegente Chiellini, che comunque fa parte della spedizione per supportare i compagni.

Ora, la vigilia nella capitale dell' . Domani, alle 16, sarà tempo di conferenza stampa per la Vecchia Signora. Dopodiché, alle 19, allenamento all'Al Hilal FC.