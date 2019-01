Supercoppa Italiana Juventus-Milan: data, probabili formazioni, biglietti e dove vederla in TV e streaming

Juventus e Milan si affrontano per la Supercoppa Italiana: due anni fa i rossoneri vinsero contro i bianconeri ai calci di rigore.

La dominatrice degli ultimi anni, contro la squadra capace di strappare il titolo italiano alla suddetta dominatrice due anni fa. Juventus e Milan si affrontano per la Supercoppa Italiana, ancora memori della sfida nel dicembre 2016, quando i rossoneri conquistarono il trofeo battendo i bianconeri ai calci di rigore.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Visto il successo della Juventus sia in campionato che in Coppa, ad affrontare Madama per la Supercoppa Italiana sarà proprio il Milan, in virtù della finale persa lo scorso maggio in Coppa Italia. Per i bianconeri settima finale di Supercoppa di fila, ma ultima vinta nel 2015.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-MILAN

La Supercoppa Italiana 2018 si giocherà il 16 gennaio 2019 in quel di Jeddah, Arabia Saudita. Appuntamento allo stadio King Abdullah Sports City alle 20:30 locali, le 18:30 in Italia.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN IN TV E STREAMING

La gara tra Juventus e Milan, valida per la Supercoppa Italiana 2018, verrà trasmessa in diretta esclusiva televisiva da Rai 1. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su Rai Play attraverso diversi dispositivi, pc, smartphome e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

Il grande dubbio di Juventus-Milan è sicuramente la presenza di Cancelo, operatosi al menisco a dicembre e in forse per la Supercoppa Italiana. In caso di mancato recupero dentro De Sciglio. Cristiano Ronaldo guiderà l'attacco bianconero insieme a Dybala e Mandzukic, tra i pali giocherà Szczesny. A centrocampo Pjanic e Khedira, Bonucci e Chiellini in difesa.

Nel Milan non ci saranno sicuramente i lungodegenti Caldara, Biglia e Bonaventura, con Gattuso pronto ad affidarsi a Castillejo, Calhanoglu e Higuain. Kessiè insieme a Bakayoko come centrale. In difesa, davanti a Donnarumma, spazio per Romagnoli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo, Higuain, Borini

BIGLIETTI JUVENTUS-MILAN

I biglietti per la Supercoppa italiana tra Juventus e Milan sono in vendita su sharek.sa. Ogni tifoso potrà acquistare esclusivamente un solo biglietto e il relativo visto di ingresso elettronico per l’Arabia Saudita, anch’esso a pagamento. Per l’ottenimento del biglietto e del visto di ingresso elettronico bisogna seguire sulla piattaforma Sharek i seguenti passaggi:

- registrarsi sulla piattaforma sharek.sa;

- selezionare la categoria di biglietto desiderata (i settori indicati come “singles” sono riservati agli uomini, i settori indicati come “families” sono misti per uomini e donne);

- proseguire la procedura per ottenere il visto elettronico e inserire tutte le informazioni richieste (dati del passaporto, data di arrivo ecc.);

- caricare una fototessera e la scansione del passaporto;

- procedere sulla pagina del pagamento per completare il processo e stampare i documenti (biglietto e visto elettronico).