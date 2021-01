Supercoppa Italiana femminile: squadre, formula, diretta tv e streaming

Nuova formula per la Supercoppa Italiana femminile: tutte le indicazioni su come seguire l'evento in tv e streaming.

Il meglio del calcio femminile italiano è pronto a sfidarsi nello scenario della Supercoppa, competizione che quest'anno cambia volto per quanto concerne la formula, riconducibile ad una vera e propria Final Four.

A sfidarsi, infatti, sono le prime quattro classificate dello scorso campionato: , , e . La vincente succederà nell'albo d'oro alle bianconere, trionfatrici nella passata edizione.

SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE: SQUADRE PARTECIPANTI E FORMULA

Come detto, la competizione è riservata alle prime quattro squadre del campionato 2019/2020: la struttura è quella della Final Four, con tanto di semifinali e finale, il tutto in gara secca. Non è prevista la finalina valida per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

Altre squadre

La prima semifinale vede in campo le campionesse d' in carica della Juventus contro la Roma, classificatasi al quarto posto; il secondo incontro mette di fronte la Fiorentina (seconda) e il Milan (terzo). Tutte le tre gare sono in programma allo Stadio Comunale di Chiavari.

DATA ORA PARTITA 6 gennaio 12.00 Juventus-Roma 6 gennaio 18.00 Fiorentina-Milan 10 gennaio 12.30 Finale

SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE: DIRETTA TV E STREAMING

Le tre partite complessive sono trasmesse in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport. Di seguito la programmazione completa: