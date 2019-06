Supercoppa Italiana ancora da calendarizzare: Juventus-Lazio il 17 agosto?

Da stabilire la data della Supercoppa Italiana: l’emirato del Qatar chiede che non si giochi in Arabia Saudita a causa della pirateria televisiva.

Nella scorsa stagione si è disputata a gennaio, in quella precedente ad agosto e prima ancora a dicembre, agosto e ancora dicembre. La è stata per anni uno dei dei grandi appuntamenti estivi del calcio nostrano, negli ultimi tempi però non ha avuto una collocazione definitiva.

Accordi commerciali, sponsor e hanno portato a continue novità sul fronte delle sedi e delle date e di fatto la prossima non è stata ancora calendarizzata.

A contendersi la Supercoppa Italiana del 2019, quella della trentaduesima edizione, saranno la campione d’ e la detentrice della , di fatto però le due società non sanno ancora quando e dove si sfideranno.

Come riportato da Tuttosport, la Lega ha di fatto già un accordo con l’ che prevede che altre due delle prossime quattro edizioni si giochino a Ryad o a Gedda, ma c’è una questione da risolvere.

L’emirato del e l’emittente BeIn Sport, che garantisce un terzo delle entrate da diritti tv esteri del nostro campionato, hanno chiesto che la sede della Supercoppa venga spostata perché accusano l’Arabia Saudita di promuovere la pirateria televisiva e inneggiare le proteste degli attivisti.

Nel caso in cui si decida di far disputare la Supercoppa in Medio Oriente la data giusta per Juventus-Lazio sarebbe una tra 23 dicembre e 4 gennaio, ovvero durante la pausa invernale, ma qualora la Lega optasse per un cambio la sfida potrebbe essere anticipata al 17 agosto, ovvero una settimana prima dell’inizio del campionato, e giocata all’Olimpico di .