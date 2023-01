Supercoppa Italiana, cosa succede in caso di parità tra Milan e Inter al 90'?

Milan e Inter si affrontano in Supercoppa Italiana a Riyadh, in Arabia Saudita: gara unica senza andata e ritorno, che può avere una sola vincitrice.

Il derby della Madoninna tra Milan e Inter assegna il primo trofeo del nuova stagione. Rossoneri e nerazzurri di fronte per la Supercoppa Italiana a Riyad, in Arabia Saudita, nella gara unica per eleggere la squadra che solleverà al cielo il trofeo tra la vincente dello Scudetto e la squadra che ha conquistato la Coppa Italia.

Come di consueto la Supercoppa Italiana è una finale secca, senza andata e ritorno. Una tradizione: per vincere il trofeo servirà dunque uscire vincitori mercoledì 18 gennaio 2023.

PARITÀ AL NOVANTESIMO

In caso di pareggio tra Milan e Inter al termine dei due tempi, si andrà ai supplementari. Si giocheranno dunque ulteriori due tempi da 15 minuti per eleggere la squadra vincitrice della Supercoppa Italiana.

PARITÀ DOPO I SUPPLEMENTARI

Se Milan e Inter dovessero terminare in pareggio anche i supplementari della Supercoppa Italiana, si giocheranno i rigori per assegnare la Supercoppa Italiana 2022 a Riyad, in Arabia Saudita.

QUANTE VOLTE LA SUPERCOPPA ITALIANA È STATA DECISA AI SUPPLEMENTARI?

Nel 2005, nel 2006, nel 2012 e nel 2021 la Supercoppa Italiana è andata oltre i tempi regolamentari, ma si è conclusa ai supplementari senza aver bisogno dei rigori. Nei primi due casi vittorie dell'Inter (su Juventus e Roma), dunque successo della Juventus sul Napoli. Infine altra vittoria dell'Inter sui bianconeri.

QUANDO LA SUPERCOPPA ITALIANA È STATA DECISA AI RIGORI?

Cinque volte sono stati necessari i penalty per assegnare la Supercoppa Italiana. Nel primo caso, non erano previsti i supplementari, nel match tra Milan e Sampdoria vinto dai rossoneri nel 1994 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

I supplementari non sono bastati nel 2003 (Juve vincente sul Milan), nel 2008 (Inter vincente sulla Roma), nel 2014 (Napoli vincente sulla Juve) e nel 2016 (Milan vincente sulla Juve).