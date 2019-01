Supercoppa Italiana, biglietti Juventus-Milan: tutte le informazioni

La Lega Serie A ha reso nota che è iniziata la vendita dei biglietti per Juventus-Milan, la sfida che metterà in palio la Supercoppa Italiana.

Il 2019 è appena iniziato e già si appresta a mettere in palio il primo importante trofeo dell’annata per il calcio italiano. Il 16 gennaio infatti, la Juventus campione d’Italia ed il Milan finalista della ultima edizione della Coppa Italia, si sfideranno nel match che metterà in palio la Supercoppa Italiana.

Sede della sfida sarà il King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah in Arabia Saudita, un impianto modernissimo che può ospitare fino ad un massimo di 62241 spettatori.

La Lega Serie A, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che è iniziata la vendita dei biglietti per l’evento.

I BIGLIETTI PER JUVENTUS-MILAN DI SUPERCOPPA ITALIANA

I tagliandi per la sfida che assegnerà la Supercoppa Italiana, sono messi in vendita sul sito sharek.sa. Ogni tifoso potrà acquistare esclusivamente un solo biglietto e il relativo visto di ingresso elettronico per l’Arabia Saudita, anch’esso a pagamento.

Come riportato dalla Lega, fine di poter ottenere il biglietto, andranno seguiti alcuni passaggi:

- registrarsi sulla piattaforma sharek.sa;

- selezionare la categoria di biglietto desiderata (i settori indicati come “singles” sono riservati agli uomini, i settori indicati come “families” sono misti per uomini e donne);

- proseguire la procedura per ottenere il visto elettronico e inserire tutte le informazioni richieste (dati del passaporto, data di arrivo ecc.);

- caricare una fototessera e la scansione del passaporto;

- procedere sulla pagina del pagamento per completare il processo e stampare i documenti (biglietto e visto elettronico).



I prezzi dei tagliandi vanno dai 35 Sar per la CAT 2 UPPER FAMILIES, ai 50 CAT 1 UPPER FAMILIES, 75 Sar CAT 2 LOWER SINGLES, 100 Sar CAT 2 LOWER SINGLES, fino ai 500 Sar (Silver FAMILIES) ed i 1000 Sar (Gold FAMILIES).