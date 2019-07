Supercoppa Italiana ancora in Arabia Saudita: il 22 dicembre?

L'ad della Lega Calcio, Luigi De Siervo, conferma che la Supercoppa Italiana dovrebbe giocarsi di nuovo in Arabia Saudita: "C'è un contratto".

Non c'è ancora una data precisa per la disputa della finale di che vedrà di fronte la (vincitrice dello Scudetto) e la (regina di Coppa ) per la quarta volta negli ultimi sette anni.

Indiscrezioni parlano del 22 dicembre come soluzione possibile, mentre lo scenario dovrebbe essere nuovamente quello dell' , come avvenuto per Juventus- a gennaio scorso.

La conferma di ciò arriva direttamente dall'amministratore delegato della Lega di , Luigi De Siervo, intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Radio 24'.

"Abbiamo un contratto con l'Arabia Saudita per tre edizioni della Supercoppa. Una si è già svolta a Gedda, la Lega vuole rispettare il contratto, non siamo in lotta con il paese Arabia, solo una richiesta delle due squadre può evitare la Supercoppa lì".

