Supercoppa, Gattuso deluso dall'arbitraggio: "Certe cose mi danno fastidio"

Gennaro Gattuso commenta l'arbitraggio di Juventus-Milan: "Cutrone poteva andare in porta in un'occasione. Higuain? Mi brucia lo stomaco...".

Il Milan non è riuscito a replicare il successo di due anni fa: la Supercoppa Italiana va alla Juventus che sale a quota otto nell'albo d'oro lasciandosi alle spalle proprio i rossoneri, fermi a sette affermazioni.

Tanta l'amarezza di Gennaro Gattuso, visibilmente dispiaciuto per la sconfitta maturata a causa di un colpo di testa vincente di Cristiano Ronaldo. Al tecnico calabrese non sono però andate giù alcune decisioni arbitrali, come dichiarato ai microfoni di 'Rai Sport'.

"Ai ragazzi faccio i complimenti, avevamo una montagna da scalare. Il rosso a Kessié ci sta ma, se la tecnologia c'è, dobbiamo usarla. La Juventus ha concluso due azioni pericolose, a noi hanno fermato Cutrone diretto verso la porta. Queste cose non le capisco e danno un po' di fastidio, andiamo avanti".

Al netto del ko, il Milan ha comunque creato qualche bel grattacapo alla Juventus, favorita alla vigilia.

"La squadra è viva, abbiamo giocato con grande carattere. Peccato anche perché andremo a Genova con molte assenze, c'è rammarico e amarezza". L'articolo prosegue qui sotto

Questa potrebbe essere l'ultima gara con la maglia del Milan di Gonzalo Higuain, entrato in campo nel secondo tempo dopo l'esclusione iniziale.