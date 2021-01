Supercoppa femminile alla Juventus Women: 2-0 alla Fiorentina

Una doppietta di Barbara Bonansea regala la Supercoppa alla Juventus Women. Fiorentina battuta per il secondo anno di fila.

Per il secondo anno di fila, la femminile va alla Women. Al Comunale di Chiavari, sede scelta per la grande sfida, la cade sotto i colpi di Barbara Bonansea: doppietta da parte del centravanti bianconero e viola ko.

La prima rete della Bonansea arriva nel 39', al culmine di una serie di occasioni da rete sventate dal portiere della Fiorentina Schroffenegger: azione personale e sinistro vincente che porta in vantaggio le bianconere.

Nel secondo tempo arriva anche il raddoppio, sempre a opera della scatenata Bonansea: conclusione al volo imparabile e 2-0. Con la Boattin che, poco dopo, colpisce anche una traversa.

La Juventus Women conquista così per la seconda volta consecutiva, e seconda nella propria storia, la Supercoppa Italiana: anche un anno fa aveva battuto, sempre per 2-0, la Fiorentina. Che, di contro, si era invece imposta per 1-0 12 mesi prima sempre sulle bianconere.

Il tabellino di Juventus Women-Fiorentina 2-0

MARCATORI: 39' Bonansea, 55' Bonansea

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen (90' Lundorf), Gama, Salvai, Boattin; Galli, Pedersen, Caruso (87' Rosucci); Bonansea (72' Cernoia), Girelli, Hurtig (87' Staskova). All. Guarino

FIORENTINA (4-3-1-2): Schroffenegger, Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Neto, Middag (63' Middag), Vigilucci (86' Baldi); Bonetti (72' Clelland); Kim (72' Monnecchi), Sabatino. All. Cincotta

Arbitro: Marotta

Note: ammonita Thogersen