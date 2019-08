Supercoppa Europea Liverpool-Chelsea: dove vederla in tv e streaming

Liverpool e Chelsea si sfidano in un super derby inglese per la Supercoppa Italiana: tutte le informazioni su dove vedere il match in tv e streaming.

Iniziata nello scorso weekend con la Premier League, la stagione delle big inglesi prosegue in : e si contendono la Supercoppa Europea, trofeo che mette di fronte le formazioni che, nella stagione precedente, si sono imposte in e in .

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Liverpool e Chelsea, che hanno iniziato il campionato in maniera contrastante (nettissima vittoria sul i Reds di Klopp, nettissima sconfitta in casa del i Blues di Lampard), provano dunque ad approciarsi alla nuova annata nella maniera migliore: alzando al cielo il secondo trofeo in pochi mesi, dopo aver vinto rispettivamente Champions ed Europa League.

Si tratterebbe del quarto trionfo nella Supercoppa Europea per il Liverpool, che prima di oggi ha già conquistato il trofeo nel 1977, nel 2001 e nel 2005; del secondo invece per il Chelsea, che ha invece trionfato nel 1998, ai tempi di Gianluca Vialli e Gianfranco Zola. Nella scorsa stagione è andato in scena un altro derby: quello tra e , che ha visto prevalere i Colchoneros.

Liverpool e Chelsea tornano ad affrontarsi dopo le tre sfide andate in scena nella scorsa stagione: 1-1 allo Stamford Bridge e 2-0 per i Reds all'Anfield Road in Premier League, mentre in Coppa di Lega la formazione allora allenata da Maurizio Sarri si è imposta per 2-1 eliminando i rivali dalla competizione.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Liverpool-Chelsea: dalle ultime notizie sulle formazioni a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

LIVERPOOL-CHELSEA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Liverpool-Chelsea DATA Mercoledì 14 agosto 2019, ore 21.00 DOVE Vodafone Arena (Istanbul) TV Canale 5/Sky STREAMING SkyGo

ORARIO LIVERPOOL-CHELSEA

Liverpool-Chelsea, gara unica valevole per la Supercoppa Europea 2019, è stato programmato per la serata di mercoledì 14 agosto 2019: il calcio d'inizio è previsto per le ore 21 italiane, ovvero le 22 turche.

Il palcoscenico del derby inglese tra la formazione di Klopp e quella di Lampard sarà la Vodafone Arena di Istanbul, impianto che ha preso questa denominazione per ragioni commerciali e che ospita le partite casalinghe del .

La Supercoppa Europea che metterà di fronte Liverpool e Chelsea sarà visibile in chiaro da chiunque: sarà infatti Mediaset, e in particolare Canale 5, a trasmetterla in diretta a partire dalle ore 21.

Gli abbonati a Sky avranno anche l'opportunità di assistere al derby inglese sul satellite: il match sarà infatti visibile su Sky Sport Uno, su Sky Sport Football, su Sky Sport Collection e sul canale 251 di Sky.

Per tutti coloro che non avessero la possibilità di assistere alla gara tra Liverpool e Chelsea in , resta valida l'opzione : Sky mette infatti a disposizione per gli abbonati il servizio gratuito SkyGo.

Per assistere al match di Supercoppa Europea in programma a Istanbul basterà dunque scaricare l'applicazione attraverso dispositivi come il pc, lo smartphone e il tablet.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Mané, Oxlade-Chamberlain. All. Klopp

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kanté, Jorginho; Pedro, Kovacic, Pulisic; Giroud.