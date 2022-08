Supercoppa Europea, chi ha vinto più volte il trofeo? L'albo d'oro

Il Real Madrid cerca l'aggancio in vetta all'albo d'oro della Supercoppa Europea nella finalissima contro l'Eintracht Francoforte.

La Supercoppa Europea è il primo trofeo continentale ad essere assegnato nella nuova stagione: ad affrontarsi, in questa edizione, i campioni d'Europa in carica del Real Madrid e l'Eintracht, a sua volta vittorioso in Europa League.

La prima edizione ufficiale e riconosciuta dall'UEFA si è disputata nel gennaio 1974 e ha visto il trionfo dell'Ajax sul Milan; fino al 1997, la formula adottata è stata quella della finale con andata e ritorno, ad eccezione del 1985 e del 1991, anni in cui è andata in scena la finale unica.

Tre le volte in cui la Supercoppa Europea non è stata assegnata: nel 1974, nel 1981 e nel 1985.

A partire dal 2000, con l'abolizione della Coppa delle Coppe, a giocarsi la vittoria del trofeo sono la vincitrice della Champions League e dell'Europa League, fino al 2009 chiamata Coppa UEFA.

Dal 2024, però, la Supercoppa Europea sarà una questione tra le squadre trionfanti in Europa League e in Conference League: i campioni della Champions disputeranno un torneo estivo negli Stati Uniti con altri tre top club.

SUPERCOPPA EUROPEA: L'ALBO D'ORO

1973 - Ajax

1974 - Non disputata

1975 - Dinamo Kiev

1976 - Anderlecht

1977 - Liverpool

1978 - Anderlecht

1979 - Nottingham Forest

1980 - Valencia

1981 - Non disputata

1982 - Aston Villa

1983 - Aberdeen

1984 - Juventus

1985 - Non disputata

1986 - Steaua Bucarest

1987 - Porto

1988 - Malines

1989 - Milan

1990 - Milan

1991 - Manchester United

1992 - Barcellona

1993 - Parma

1994 - Milan

1995 - Ajax

1996 - Juventus

1997 - Barcellona

1998 - Chelsea

1999 - Lazio

2000 - Galatasaray

2001 - Liverpool

2002 - Real Madrid

2003 - Milan

2004 - Valencia

2005 - Liverpool

2006 - Siviglia

2007 - Milan

2008 - Zenit

2009 - Barcellona

2010 - Atletico Madrid

2011 - Barcellona

2012 - Atletico Madrid

2013 - Bayern Monaco

2014 - Real Madrid

2015 - Barcellona

2016 - Real Madrid

2017 - Real Madrid

2018 - Atletico Madrid

2019 - Liverpool

2020 - Bayern Monaco

2021 - Chelsea

2022 - ?

SUPERCOPPA EUROPEA: CLASSIFICA DELLE VITTORIE PER CLUB

5 Barcellona e Milan