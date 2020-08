Supercoppa Europea a porte aperte: tornano i tifosi allo stadio

La UEFA ha annunciato che la Supercoppa Europea in programma il 24 settembre a Budapest si giocherà con lo stadio aperto al 30% della sua capienza.

Adesso è ufficiale: in occasione della Supercoppa Europea, in programma il 24 settembre a Budapest, torneranno i tifosi allo stadio.

La UEFA ha confermato quello che aveva già ipotizzato nei giorni scorsi, ossia la riapertura al 30% della sua capienza della Puskas Arena.

La sfida tra e sarà dunque la prima in campo internazionale che si giocherà in presenza di tifosi dopo il lockdown.

Si tratta però di un test pilota per capire se ci sono i margini per una riapertura parziale in vista della ripresa dei campionati.

La UEFA ha infatti precisato che le altre partite in campo europeo si continueranno a giocare a porte chiuse.