Supercoppa Europea 2022: dove vederla in tv e streaming

Si avvicina il momento della Supercoppa Europea, che vedrà di fronte Real Madrid ed Eintracht Francoforte: tutte le informazioni per seguirla live.

Dopo le Supercoppe di Francia, Inghilterra e Germania e l'inizio dei vari campionati è tempo di calcio grande europeo. Di scena la Supercoppa Europea tra il Real Madrid, vincitore dell'ultima Champions League, e l'Eintracht Francoforte che ha fatto sua l'Europa League nella passata annata.

Il primo trofeo della stagione continentale, che vedrà come di consueto gli altri riconoscimenti importanti a maggio con le finali di Champions, Euopa League e Conference. Eintracht e Real di fronte per illuminare il cielo di Helsinki, città scelta dall'UEFA per ospitare la finale.

CHI TRASMETTE IN DIRETTA TV E STREAMING LA SUPERCOPPA

Amazon. Come nel 2021 Prime Video detiene i diritti per la Supercoppa Europea. Basterà dunque accedere all'app di Prime Video su tablet, pc e cellulare per seguirla in diretta streaming, o in alternativa da pc e notebook direttamente sul sito ufficiale.

In tv l'applicazione è disponibile nelle smart tv o collegando il dispositivo a console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Firestick. La Supercoppa si gioca il 10 agosto 2022, ore 21.

Oltre la Supercoppa, Amazon trasmetterà anche la migliore gara del mercoledì di Champions League in esclusiva. Nei canali di Prime Video è inoltre disponibile, con un abbonamento a parte, la Serie B tramite Helbiz Live.

Su Prime sono disponibili diversi documentari, anime e film sul calcio, come l'ultima docu-serie sulla vita di Paul Pogba.

ALBO D'ORO SUPERCOPPA EUROPEA