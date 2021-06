Supercoppa Europea 2021: dove e quando si gioca Chelsea-Villarreal

Saranno Chelsea e Villarreal a contendersi la Supercoppa Europea 2021: le informazioni sulla partita, data e sede della sfida.

La Supercoppa UEFA, o Supercoppa Europea, è dal 1973 la competizione che oppone le due squadre vincitrici delle due maggiori competizioni UEFA per club: la Champions League e l’Europa League.

Nel 2021 a contendersi l’ambito trofeo saranno quindi il Chelsea ed il Villarreal.

La compagine inglese ha trionfato in Champions League imponendosi per 1-0 in finale contro il Manchester City, mentre quella iberica ha messo per la prima volta in bacheca il trofeo dell’Europa League superando il Manchester United in un ultimo atto finale del torneo che ha riservato straordinarie emozioni e che ha decretato il suo vincitore solo dopo la lotteria dei calci di rigore.

Il Chelsea ha già partecipato in quattro occasioni alla Supercoppa Europea vincendola nel 1998 (1-0 contro il Real Madrid), mentre per il Villarreal si tratterà di una prima assoluta.

SUPERCOPPA EUROPEA 2021: QUANDO SI GIOCA

La UEFA ha stabilito che la sfida che metterà in palio la Supercoppa Europea 2021 si disputerà mercoledì 11 agosto 2021.

SUPERCOPPA EUROPEA 2021: DOVE SI GIOCA

Chelsea e Villarreal si contenderanno la Supercoppa Europea 2021 a Belfast. La UEFA ha scelto come sede dell’incontro la capitale dell’Irlanda del Nord e nello specifico il Windsor Park.

Si tratta di un impianto inaugurato nel 1905 che ospita le partite del Linfield Football & Athletic Club oltre che della Nazionale nordirlandese.

Il Windsor Park ha una capacità massima di 22000 spettatori.

SUPERCOPPA EUROPEA: LE PRECEDENTI SEDI OSPITANTI

Dal 1998 in poi, ovvero da quel Real Madrid-Chelsea che coincise con il primo ed unico trionfo dei Blues, la Supercoppa Europea viene assegnata in gara unica.

Per molti anni, sede ospitante dell’evento è stata Monaco e lo Stade Louis II, ma dal 2013 in poi ogni edizione si è disputata in una città e in un impianto diverso.

La UEFA ha anche già annunciato quali saranno le sedi per le edizioni 2022 e 2023: Helsinki (Olympiastadion), Kazan (Kazan Arena).

Le sedi precedenti:

1998-2012 Monaco, Stade Louis II

2013 Praga, Eden Arena

2014 Cardiff, Cardiff City Stadium

2015 Tblisi, Boris Paichadze Dinamo Arena

2016 Trondheim, Lerkendal Stadion

2017 Skopje, Philip II Arena

2018 Tallin, Lilleküla Stadium

2019 Istanbul, Besiktas Stadium

2020 Budapest, Puskas Arena

SUPERCOPPA EUROPEA: VITTORIE PER CLUB

Milan 5 successi

Barcellona 5

Liverpool 4

Real Madrid 4

Atletico Madrid 3

Ajax 2

Anderlecht 2

Bayern Monaco 2

Juventus 2

Valencia 2

REGOLAMENTO SUPERCOPPA EUROPEA

Come detto, la sfida si gioca in gara unica, con la UEFA che stabilisce data e sede dell’incontro.

In caso i parità dopo i 90’ di gioco quindi, sono previsti i canonici tempi supplementari da 15’ ciascuno e, in caso di ulteriore parità dopo 120’ a decretare la squadra vincitrice saranno i calci di rigore.