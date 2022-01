BARCELLONA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Real Madrid

Barcellona-Real Madrid Data: 12 gennaio 2022

12 gennaio 2022 Orario: 20.00

20.00 Tv: NOVE

NOVE Streaming: NOVE, Discovery+

In Spagna è di nuovo tempo di Clásico. Questa volta per la Supercoppa. Barcellona e Real Madrid tornano ad affrontarsi nella semifinale della competizione, due mesi e mezzo dopo la sfida di campionato che ha visto la formazione di Carlo Ancelotti imporsi per 2-1 al Camp Nou. L'allenatore del Barça era ancora Ronald Koeman.

Il formato della Supercoppa di Spagna è confermato rispetto agli ultimi anni: si giocano due semifinali, che vedono protagoniste le due finaliste della Coppa del Re 2020/2021 (Barcellona e Athletic Bilbao) e le prime due classificate della Liga 2020/2021 (Atletico Madrid e Real Madrid).

Se Barcellona-Real Madrid è la prima semifinale della Supercoppa spagnola, l'altra vedrà dunque di fronte 24 ore più tardi l'Atletico Madrid e l'Athletic Bilbao. Le vincenti delle due partite si ritroveranno infine di fronte nella finalissima, in gara secca, in programma domenica 16 gennaio.

Di seguito tutte le informazioni su Barcellona-Real Madrid, semifinale della Supercoppa di Spagna: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO BARCELLONA-REAL MADRID

Barcellona-Real Madrid, prima semifinale della Supercoppa di Spagna, si giocherà al King Fahd International Stadium di Ryad, Capitale dell'Arabia Saudita dove è stato trasferito il mini torneo. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20 italiane, ovvero le 22 locali.

DOVE VEDERE BARCELLONA-REAL MADRID IN TV

Barcellona-Real Madrid sarà visibile in diretta tv e in chiaro: sarà infatti NOVE a trasmettere in esclusiva la grande sfida tra la formazione di Xavi e quella di Carlo Ancelotti.

BARCELLONA-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere a Barcellona-Real Madrid anche in diretta streaming: la semifinale della Supercoppa spagnola sarà infatti visibile gratuitamente sia sul sito di NOVE che su Discovery+.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-REAL MADRID

Il Barcellona ha perso Eric Garcia per un problema muscolare: sarà Araujo a rimpiazzare il compagno al centro della difesa. Out anche Frenkie de Jong, sempre per infortunio, e Pedri, colpito dal Covid. Gavi, espulso sabato, potrà giocare in quanto il regolamento spagnolo lo permette. Al centro dell'attacco ci sarà ancora Luuk de Jong.

L'articolo prosegue qui sotto

4-3-3 anche per il Real Madrid, ancora privo di Carvajal: Vazquez giocherà in difesa assieme a Militao, Alaba e Mendy. Modric, Casemiro e Kroos in mezzo al campo, con il trio offensivo formato da Asensio, Benzema e Vinicius Junior. Out per infortunio anche Jovic, Bale e Mariano.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Nico Gonzalez, Busquets, Gavi; Dembélé, L. de Jong, Jutglà. All. Xaxi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti