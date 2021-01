Supercoppa di Spagna, Barcellona-Athletic dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Barcellona e Athletic si sfidano nella finalissima della Supercoppa di Spagna 2021: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BARCELLONA-ATHLETIC CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 17 gennaio 2021

17 gennaio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale : NOVE

Streaming: NOVE

La Supercoppa di Spagna 2021 arriva al suo atto finale. Barcellona e Athletic si sfidano per aggiudicarsi il trofeo, al termine di una Final Four che ha visto sfidarsi le prime due dello scorso campionato e le finaliste della scorsa edizione della Coppa del Re.

Il Barcellona è arrivato in finale soprattutto grazie al proprio portiere, Marc-Andre ter Stegen: il tedesco è stato il grande protagonista della semifinale contro la , vinta dalla formazione di Koeman ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari.

L'Athletic di Marcelino, appena arrivato sulla panchina dei baschi, invece in semifinale ha superato a sopresa il favoritissimo nei tempi regolamentari grazie alla doppietta di Raul Garcia.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Barcellona-Athletic: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-ATHLETIC

Barcellona-Athletic, finalissima della Supercoppa di 2021, si giocherà all'Estadio Olimpico de la Cartuja, impianto situato a . Il match è in programma nella serata di domenica 17 gennaio 2021, con calcio d'inizio alle ore 21.00.

Si tratterà di una gara secca, al termine della quale sarà assegnato il trofeo di campione della Supercoppa di Spagna. Si giocherà senza la presenza del pubblico in virtù delle norme anti-Covid.

La finale della Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Athletic sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da NOVE, emittente del gruppo Discovery, che ha acquisito i diritti della competizione. Il match sarà visibile in chiaro, così come accaduto per le semifinali, sia sul canale numero 9 del digitale terrestre che sul numero 149 di Sky.

Barcellona-Athletic sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in . Per seguirla basterà collegarsi al sito dioppure scaricare l'appositia applicazione, e in questo modo seguire la finalissima di Siviglia attraverso dispositivi come pc, streaming o tablet.

Il grande dubbio del Barcellona riguarda il recupero, o meno, di Lionel Messi: l'argentino ha saltato la semifinale contro la Real Sociedad a causa di problemi al ginocchio sinistro e potrebbe dare forfait anche per la finale. In questo caso sarebbero confermati in blocco i vari Dembélé, Pedri, Braithwaite e Griezmann. Sulla fascia destra della difesa è possibile il ritorno da titolare di Dest al posto del giovane Mingueza.

Marcelino dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Real Madrid con la coppia formata da Raul Garcia e Williams in attacco, Muniain e De Marcos saranno i due esterni. Balenziaga terzino sinistro, Inigo Martinez guiderà la difesa.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets; Dembélé, Pedri, Braithwaite; Griezmann.