ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atletico Madrid-Athletic Bilbao

Atletico Madrid-Athletic Bilbao Data: 12 gennaio 2022

12 gennaio 2022 Orario: 20.00

20.00 Canale TV: NOVE

NOVE Streaming: NOVE, Discovery +

In settimana va in scena un appuntamento importante per il calcio spagnolo ovvero la Supercoppa, che vede Atletico Madrid e Athletic Bilbao affrontarsi in una delle due semifinali. La vincente affronterà nell'ultimo atto una tra Barcellona e Real Madrid, eterne rivali che si sfideranno nell'altra semifinale.

L'Atletico Madrid si sta lentamente riprendendo, dopo una parte finale di 2021 decisamente disastrosa. Nelle prime due gare del 2022, infatti, i Colchoneros hanno battuto per 2-0 il Rayo Vallecano e bloccato sul 2-2 il Villarreal, fermando così una striscia di tre sconfitte consecutive.

L'Athletic Bilbao si presenta all'appuntamento da campione in carica. Nella scorsa edizione i baschi hanno avuto la meglio per 2-1 sul Real Madrid in semifinale, per poi conquistare il trofeo battendo per 3-2 il Barcellona. Di Arana, Villalibre e Inaki Williams i goal decisivi.

Nelle righe seguenti troverete molte altre informazioni riguardo ad Atletico Madrid-Athletic Bilbao: da indicazioni utili su come vedere la partita in tv e streaming ad aggiornamenti sulle formazioni che schiereranno i due tecnici.

ORARIO ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO

La partita tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao verrà giocata al King Fahd International Stadium di Ryad, Capitale dell'Arabia Saudita che ospiterà il torneo. Calcio d'inizio fissato per le ore 20 italiane (le 22 locali).

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO

Per godersi le emozioni del match tra Colchoneros e baschi, bisognerà attendere giovedì 13 gennaio. Questa è la data in cui NOVE trasmetterà la partita in differita, alle ore 23.35.

ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO IN DIRETTA STREAMING

Oltre alla visione in tv, c'è la possibilità di assistere alla partita anche in streaming accedendo tramite pc, smartphone o tablet al sito di NOVE o a Discovery +.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO

Simeone dovrebbe proporre il suo classico 4-4-2, con Oblak tra i pali e una difesa composta da Llorente, Felipe, Hermoso e Renan Lodi. Koke e De Paul agiranno nel cuore della mediana, contando sulla spinta sugli esterni di Carrasco e Lemar. in avanti spazio al tandem formato da Joao Felix e Correa.

Modulo speculare da parte di Marcelino, i cui centrali davanti a Unai Simon dovrebbero essere Alvarez e Martinez in una difesa con Arana e Balenziaga nel ruolo di terzini. Centrocampo a quattro formato da Berenguer, Garcia, Zarraga e Muniain, a sostegno di Sancet e Inaki Williams.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak, Llorente, Felipe, Hermoso, Renan Lodi; Carrasco, Koke, De Paul, Lemar; Joao Felix, Correa. All. Simeone

ATHELTIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; de Marcos, Alvarez, Martinez, Balenziaga; Berenguer, Garcia, Zarraga, Muniain; Sancet, Inaki Williams. All. Marcelino