Supercoppa, anche Mayweather festeggia con Ronaldo e la Juventus

A festeggiare la vittoria della Supercoppa insieme alla Juventus c'era anche il campione di boxe Floyd Mayweather.

Il pugile americano ha posato con la Supercoppa insieme a Cristiano Ronaldo, Pjanic e Chiellini.

Champions celebrating with a champion, @FloydMayweather meets the team in the Bianconeri locker room 🏆#SuperJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/2vj6JRB8MR