Super Emre Can: goal pazzesco al debutto da titolare con il Dortmund

Emre Can bagna il suo ritorno in Bundesliga con un destro splendido da 30 metri alla sua prima da titolare con il Borussia Dortmund.

Il 31 gennaio la firma, il 4 febbraio i primi minuti, l'8 febbraio la prima da titolare. E anche il primoo goal. L'avventura di Emre Can con il inizia col botto.

Il centrocampista ex ha segnato dopo 33 minuti nella sfida contro il , alla sua prima da titolare con la sua nuova maglia: Favre lo ha schierato a centrocampo vicino a Witsel nel 3-4-3 ed è stato ripagato appieno.

Un goal, quello del momentaneo 1-2, peraltro assolutamente non banale: destro preciso a giro dai 30 metri che ha trafitto Hradecky, incolpevole sulla meravigliosa conclusione del tedesco.

Non si tratta del debutto assoluto con il BVB per Can, visto che aveva già giocato una manciata di minuti contro il in DFB-Pokal. Ora la maglia da titolare e il goal. Le difficoltà alla Juventus sono già dimenticate.