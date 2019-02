Super Bowl 2019, Rams vs Patriots: data, orario, halftime show, dove vederlo in tv e streaming

Tutte le informazioni sul Super Bowl 2019 tra i Los Angeles Rams e i New England Patriots.

Gli Stati Uniti e il mondo intero sono pronti a fermarsi per assistere alla 53esima edizione del Super Bowl, ultimo atto della stagione di NFL. Di fronte i Los Angeles Rams e i New England Patriots per un evento che si preannuncia, come da tradizione, di portata globale.

Che siate appassionati di football americano, o semplicemente incuriositi dalla grande attesa per la finalissima, ecco tutte le informazioni sul Super Bowl 2019.

CHE COS'E' IL SUPER BOWL

Il Super Bowl è la gara conclusiva della stagione della National Football League, il campionato statunitense di football americano. La finale si gioca in campo neutro e di fatto, come avviene diffusamente negli sport americani, assegna il titolo di campione del mondo alla franchigia vincitrice della sfida.

CHI GIOCA IL SUPER BOWL

Il Super Bowl mette di fronte le franchigie vittoriose nelle due Conference nelle quali è suddivisa la NFL. I Los Angeles Rams hanno trionfato nella National Football Conference, mentre i New England Patriots - finalisti già in tre delle ultime quattro edizioni - hanno avuto la meglio nell'American Football Conference.

DOVE SI GIOCA IL SUPER BOWL

Nella primavera del 2016 l'avveniristico Mercedes-Benz Stadium di Atlanta è stato designato come sede del Super Bowl 2019. Si tratta del primo Super Bowl ospitato nello stadio inaugurato nel 2017, già casa dell'Atlanta United FC nel campionato di calcio statunitense.

QUANDO SI GIOCA IL SUPER BOWL?

Il Super Bowl 2019 si terrà domenica 3 febbraio con calcio d'inizio alle 18.30, ora locale. Per il pubblico italiano l'evento avrà inizio alle 00.30 nella notte tra domenica e lunedì. Tra le fasi di gioco e le numerose pause, su tutte quella per l'Halftime show, sarà necessario fare le ore piccole per assistere all'intera gara.

DOVE VEDERLO IN TV

DAZN ha acquistato i diritti della NFL per l'Italia e ha trasmesso gran parte delle partite della regular season, con copertura totale dei playoff. Sarà possibile seguire il Super Bowl in diretta su DAZN sulle smart tv compatibili. Come sempre DAZN offre anche la possibilità di rivivere l'evento on demand, in un secondo momento.

DOVE VEDERLO IN STREAMING

DAZN trasmetterà il Super Bowl in streaming su tutti i dispositivi compatibili: dagli smartphone ai tablet, dal decoder Sky Q alla PlayStation 4, fino a computer e laptop. Per i nuovi clienti, basterà attivare il mese gratuito per poter accedere alla visione dell'evento senza alcun costo aggiuntivo.

DOVE VEDERLO IN CHIARO

La visione del Super Bowl sarà disponibile anche in chiaro su Rai2, a distanza di quasi 10 anni dall'ultima edizione di un Super Bowl trasmessa dalla tv di stato. L'evento sarà commentato da Vezio Orazi e Antonio Maggiora Vergano. Per l'occasione sarà allestito uno studio con partecipazione, tra gli altri, di Andrea Fusco, Cristina Caruso e Valerio Iafrate. L'inizio della diretta è fissato per le ore 00.20.

HALFTIME SHOW 2019

L'halftime show è il celebre intermezzo musicale che da sempre accompagna il Super Bowl. E' tradizionalmente uno dei momenti più attesi della serata per la partecipazione di grandi stelle della musica americana. L'halftime show 2019 - orario d'inizio tra le 2.30 e le 3.00 - vedrà protagonisti i Maroon 5 come attrazione principale.