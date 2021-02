Suning chiude i rubinetti allo Jiangsu: il club campione di Cina sospende le attività

Con un annuncio ufficiale, Suning ha di fatto cessato tutte le sue attività relative al calcio cinese, dalla Jiangsu FC alla squadra femminile.

Suning ha annunciato oggi, con effetto immediato, che cesserà ogni attività legata alle sue squadre di calcio presenti in Cina. Di fatto, Suning non è più proprietaria dello Jiangsu FC campione in carica in Cina, della squadra femminile e anche di tutte le sezioni giovanili.

Una notizia che era nell'aria già da giorni, con troppi problemi di gestione del club e l'impossibilità di iscriversi al prossimo campionato, oltre che alla prossima Champions League asiatica.

Oggi scadevano infatti i termini per l’ammissione del club al prossimo campionato, ma a causa delle difficoltà finanziarie la dirigenza non ha potuto far fronte all’impegno. Resta comunque ancora aperta la speranza che qualcuno possa subentrare per onorare i pagamenti e far proseguire l’esperienza sportiva.

Al momento nessun comunicato relativo all'Inter, anche se ovviamente sappiamo della ricerca da parte di Suning di nuovi proprietari, di nuovi azionisti, che possano permettere al gruppo cinese l'uscita graduale anche dal calcio italiano.