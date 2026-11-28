Come vedere Sunderland-Tottenham Hotspur con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 09:05 Stadium of Light

Domenica il Sunderland ospita il Tottenham Hotspur allo Stadium of Light in una sfida di Premier League tra una squadra che lotta nei bassifondi della classifica e una che cerca di allontanarsi da metà classifica.

La squadra di Regis Le Bris arriva al fine settimana dopo l'1-1 di giovedì in Europa League contro lo Jagiellonia Bialystok. Timur Tuterov ha portato in vantaggio il Sunderland al 47', ma Jozwiak ha pareggiato cinque minuti dopo.

Il risultato è arrivato dopo lo 0-0 in Premier League contro l'Aston Villa e la vittoria per 1-0 sul Chelsea. Il Sunderland è 18° in campionato e vuole trasformare i pareggi casalinghi in vittorie.

Il Tottenham arriva in condizioni migliori dopo la vittoria per 2-0 sull'Ipswich Town dello scorso fine settimana. Il teenager Luca Williams-Barnett ha segnato alla sua prima partita da titolare in Premier League e ha servito l'assist per il secondo goal, firmato da Dominic Solanke, ricevendo gli elogi di Roberto De Zerbi.

Il Tottenham è 10°, ma gli infortuni hanno ridotto le opzioni a disposizione della squadra. Savio, rientrato contro l'Ipswich dopo un problema muscolare, è di nuovo nella lista degli infortunati e De Zerbi ha definito questa ricaduta la cosa peggiore della vittoria.

Il Sunderland ha vinto anche questa sfida ad aprile, per 1-0 in casa, quindi al Tottenham non mancheranno i motivi per ricordare cosa lo aspetta nel Wearside.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su come seguire la partita, l'orario d'inizio, le notizie sulle squadre e il loro recente stato di forma.

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Sunderland-Tottenham Hotspur non sono al momento disponibili. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti non appena confermati.

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