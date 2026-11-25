Come vedere Sunderland-Jagiellonia Bialystok con una VPN
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Presentazione della partita
Il Sunderland ospita lo Jagiellonia Bialystok allo Stadium of Light in Europa League, con l'obiettivo di dare continuità alla sua stagione d'esordio europea davanti ai propri tifosi.
La squadra di Regis Le Bris è undicesima nella classifica della fase campionato. Arriva dal pareggio senza reti contro l'Aston Villa in Premier League, ottenuto il 21 novembre.
Quel risultato è arrivato dopo la vittoria per 1-0 sul Chelsea, a sua volta preceduta dalla sconfitta per 2-0 contro la Dinamo Zagabria in questa competizione. Il Sunderland ha conquistato cinque punti nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni.
Lo Jagiellonia, allenato da Adrian Siemieniec, arriva da ventinovesimo in classifica. La squadra polacca ha perso 3-1 sul campo del Cracovia in Ekstraklasa lo stesso giorno in cui il Sunderland ha pareggiato con l'Aston Villa.
Tra i suoi risultati recenti in questa competizione c'è la sconfitta per 1-0 contro il Levski Sofia, anche se a fine ottobre ha travolto il Lechia Gdansk per 6-0 in coppa.
Il divario di forma e di posizione in classifica rende interessante questa serata europea a Wearside. Ecco tutto quello che c'è da sapere su canale TV, diretta streaming e orario d'inizio.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Sunderland - Jagiellonia Bialystok
Allenatore
- R. Le Bris