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Europa League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoDinamo Zagabria
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Con il contributo di

Sunderland-Dinamo Zagabria oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Sunderland vs Dinamo Zagabria
Sunderland
Dinamo Zagabria
Europa League

In Europa League il Sunderland affronta la Dinamo Zagabria. Ma dove si può vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

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Sunderland-Dinamo Zagabria: orario d'inizio

crest
Europa League - Game Week 4
Stadium of Light

La partita tra Sunderland e Dinamo Zagabria inizierà il 5 novembre 2026 alle 21:00.

Sunderland-Dinamo Zagabria oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita sarà visibile in diretta su RTL+. Di seguito trovate una panoramica di tutte le emittenti e delle opzioni di streaming.

I temi della settimana: cos'è successo a Sunderland e Dinamo Zagabria?

Il Sunderland arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima ha perso 1-3 contro il Coventry City in Premier League. In precedenza aveva battuto 3-2 il Brentford in Carabao Cup. In queste cinque partite, il Sunderland ha segnato sette goal e ne ha subiti altrettanti.

La Dinamo Zagabria ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro il Rudes nel campionato croato. In Europa League, invece, la Dinamo ha battuto 1-0 l'RSC Anderlecht e ha perso 2-4 contro il Nijmegen. Nell'arco delle cinque partite ha segnato nove goal e ne ha subiti sei.

SUN

SUN - Forma

BOU
S2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
V3-2
COV
S3-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
DZG

DZG - Forma

AND
V1-0
SLA
V1-5
NEC
S2-4
RJK
V2-1
RUD
S1-0
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Sunderland-Dinamo Zagabria: le formazioni

Probabili formazioni Sunderland - Dinamo Zagabria

Allenatore

  • R. Le Bris

Sunderland-Dinamo Zagabria: lo stato di forma

SUN

SUN - Forma

BOU
S2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
V3-2
COV
S3-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
DZG

DZG - Forma

AND
V1-0
SLA
V1-5
NEC
S2-4
RJK
V2-1
RUD
S1-0
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Sunderland-Dinamo Zagabria: il bilancio degli scontri diretti

Sunderland-Dinamo Zagabria: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
S
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
13
LioneLioneOL
320156-16
S
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
D
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
S
V
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
S
D
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
D
S
18
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
D
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
311136-34
D
S
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
S
S
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
S
S
24
MilanMilanMIL
310245-13
S
V
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
S
D
S
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
S
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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