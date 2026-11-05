Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da un'altra parte del mondo dove potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è estremamente utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Visitate il sito dell'emittente ufficiale. Andate sul sito web oppure aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Andate sul sito web oppure aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Registratevi e trovate lo streaming. Create un account oppure effettuate l'accesso presso l'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e godervi la partita!

Sunderland-Dinamo Zagabria: orario d'inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 Stadium of Light

La partita tra Sunderland e Dinamo Zagabria inizierà il 5 novembre 2026 alle 21:00.

Sunderland-Dinamo Zagabria oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita sarà visibile in diretta su RTL+. Di seguito trovate una panoramica di tutte le emittenti e delle opzioni di streaming.

I temi della settimana: cos'è successo a Sunderland e Dinamo Zagabria?

Il Sunderland arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima ha perso 1-3 contro il Coventry City in Premier League. In precedenza aveva battuto 3-2 il Brentford in Carabao Cup. In queste cinque partite, il Sunderland ha segnato sette goal e ne ha subiti altrettanti.

La Dinamo Zagabria ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro il Rudes nel campionato croato. In Europa League, invece, la Dinamo ha battuto 1-0 l'RSC Anderlecht e ha perso 2-4 contro il Nijmegen. Nell'arco delle cinque partite ha segnato nove goal e ne ha subiti sei.

Sunderland-Dinamo Zagabria: le formazioni

Sunderland-Dinamo Zagabria: lo stato di forma

Sunderland-Dinamo Zagabria: il bilancio degli scontri diretti

Sunderland-Dinamo Zagabria: le classifiche