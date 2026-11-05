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Europa League
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Stadium of Light
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Sunderland-Dinamo Zagabria, dove vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

Sunderland vs Dinamo Zagabria
Sunderland
Dinamo Zagabria
Europa League

In Europa League il Sunderland affronta la Dinamo Zagabria. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Sunderland-Dinamo Zagabria: orario d'inizio

crest
Europa League - Game Week 4
Stadium of Light

La partita tra Sunderland e Dinamo Zagabria inizierà il 5 novembre 2026 alle 21:00.

Sunderland-Dinamo Zagabria oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita sarà trasmessa in diretta su RTL+. Di seguito trovate una panoramica di tutte le emittenti e le opzioni di streaming.

I temi della settimana: come sono andate Sunderland e Dinamo Zagabria?

Il Sunderland arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima ha perso 3-1 contro il Coventry City in Premier League. In precedenza, la squadra aveva battuto 3-2 il Brentford in Carabao Cup. Nel complesso, in queste cinque partite il Sunderland ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.

La Dinamo Zagabria ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Rudes nel campionato croato. In Europa League, invece, la Dinamo ha battuto 1-0 l'RSC Anderlecht e perso 4-2 contro il Nijmegen. Nell'arco delle cinque partite, la Dinamo ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

SUN

SUN - Forma

BOU
S2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
V3-2
COV
S3-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
DZG

DZG - Forma

AND
V1-0
SLA
V1-5
NEC
S2-4
RJK
V2-1
RUD
S1-0
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Sunderland-Dinamo Zagabria: le formazioni

Formazioni Sunderland - Dinamo Zagabria

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formazione
Dinamo Zagabria crest
Dinamo Zagabria
DZG
4-3-3
R. RoefsR. RoefsK. DansoK. DansoT. MeunierT. MeunierD. MethalieD. MethalieO. AldereteO. AldereteG. XhakaG. XhakaM. FofanaM. FofanaC. RiggC. RiggJ. AhokaJ. AhokaN. AnguloN. AnguloW. IsidorW. IsidorD. KotarskiD. KotarskiM. ValincicM. ValincicN. GalesicN. GalesicB. GodaB. GodaS. DominguezS. DominguezJ. MisicJ. MisicL. StojkovicL. StojkovicM. LisicaM. LisicaM. OrsicM. OrsicD. BeljoD. BeljoL. KacavendaL. Kacavenda
Dinamo Zagabria crest
Dinamo Zagabria
DZG
4-2-3-1
Sunderland

Formazione titolare

Dinamo Zagabria

Panchina

Allenatore

  • R. Le Bris
  • J. Leko

Sunderland-Dinamo Zagabria: lo stato di forma

SUN

SUN - Forma

BOU
S2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
V3-2
COV
S3-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
DZG

DZG - Forma

AND
V1-0
SLA
V1-5
NEC
S2-4
RJK
V2-1
RUD
S1-0
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Sunderland-Dinamo Zagabria: il bilancio degli scontri diretti

Sunderland-Dinamo Zagabria: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
V
V
V
V
2
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
4400102+812
V
V
V
V
3
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
V
V
D
S
11
LioneLioneOL
421167-17
D
S
V
V
12
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
13
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
V
V
S
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
S
S
15
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
16
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
S
S
V
V
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
D
V
D
S
18
LevskiLevskiLES
41213305
D
V
D
S
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
S
D
S
V
20
Sparta PragaSparta PragaSPP
411265+14
S
S
D
V
21
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
D
S
V
S
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
24
SalisburgoSalisburgoSAL
411237-44
S
D
S
V
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
MilanMilanMIL
410347-33
S
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
S
S
S
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
S
S
D
S
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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