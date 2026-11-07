Come guardare Sunderland-Chelsea con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 09:00 Stadium of Light

Domenica il Sunderland ospita il Chelsea allo Stadium of Light in una partita di Premier League che mette di fronte l’ultima in classifica e una squadra a caccia di un posto tra le prime quattro.

Il Sunderland di Regis Le Bris arriva alla sfida in un momento difficile. Ha perso due delle ultime tre partite di campionato ed è inchiodato all’ultimo posto, anche se questa settimana Xabi Alonso ha riconosciuto che la squadra merita più punti di quanti ne suggerisca la sua posizione in classifica.

Il Chelsea si presenta alla trasferta al nord dopo aver battuto 2-0 il Manchester United in Premier League, un risultato che lo ha portato al quarto posto con 16 punti in nove partite. Romeo Lavia ha giocato tutti i 90 minuti in quella vittoria e, dopo una lunga serie di infortuni seguita al suo trasferimento dal Southampton, è stato convocato per ogni partita di questa stagione.

Cole Palmer farà parte del gruppo in trasferta, nonostante Thomas Tuchel lo abbia escluso dai convocati dell’Inghilterra per la Nations League. Xabi Alonso ha confermato questa settimana di aver parlato con Palmer del cartellino rosso ricevuto dall’attaccante contro il Tottenham, ma l’allenatore del Chelsea ha chiarito che la sua attenzione resta concentrata sulle questioni del club.

Emiliano Martinez, in fase di recupero da una frattura alla mandibola, è tornato ad allenarsi indossando una maschera protettiva e potrebbe partire titolare. Alonso prenderà una decisione sul portiere a ridosso del calcio d’inizio, mentre anche le condizioni di Moises Caicedo vengono monitorate dopo che il giocatore ha saltato parte degli allenamenti all’inizio della settimana.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come guardare Sunderland-Chelsea in diretta.

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